CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANIC / Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro l'Italia ha preso la parola anche il bianconero Miralem Pjanic che non ha perso occasione per dire la sua anche sul suo club: "Qua alla Juve ci sono tante certezze e non ci preoccupiamo per niente.

Ci tenevo tantissimo a giocare questa partita e per fortuna mi hanno tolto la seconda partita di squalifica perché ci tenevo a giocare nel mio stadio".

L'ALLENATORE - Pjanic ha quindi spostato il tiro sul nuovo tecnico: "Presto alla Juventus ci sarà una decisione per quel riguarda l’allenatore: vedrete che arriverà un grande tecnico come tutti hanno detto".

ITALIA - "Non era una cosa semplice risollevarsi dopo la delusione della mancata qualificazione al Mondiale, ma Mancini è un ottimo allenatore e ha dei leader importanti in squadra. Loro giocano un calcio divertente ed è bello vederli giocare perché hanno ottimi calciatori. Ci aspetta una gara complicata soprattutto perché loro sono in casa e hanno difensori molto forti, ma anche due registi bravi come Jorginho e Verratti che sanno nascondere il pallone".

