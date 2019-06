CALCIOMERCATO FIORENTINA SAMPDORIA MURIEL / Dopo un inizio da incorniciare, Luis Muriel ha chiuso la stagione con la Fiorentina in maniera non del tutto convincente. Il colombiano infatti non sarà riscattato dal club viola con ogni probabilità, soprattutto dopo il cambio di proprietà.

Come riporta 'ABC de Sevilla', Muriel appare sempre più lontano dalla società toscana che aveva già in mano un accordo colper il suo riscatto a circa 14 milioni di euro. Come confermano in Spagna, lasarebbe inoltre pronta ad inserirsi nella trattativa qualora il calciatore non fosse riscattato, per riportare a Marassi l'attaccante, eventualmente alla sua seconda avventura in blucerchiato. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI