GENOA PREZIOI CESIONE CLUB / Nessun passo in dietro. Enrico Preziosi è intenzionato a cedere il suo Genoa.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mecato CLICCA QUI . All'uscita dell'assemblea di Lega le parole dell'attuale numero uno del club ligure non lasciano dubbi: "L'ho già ripetuto tante altre volte, il Genoa è in vendita - si legge su 'Sportmediaset' - Lascio molto volentieri se dovesse esserci una trattativa seria, che spero ci sia. Lascerei anche con un pizzico di dispiacere per quello che è stata questa annata. Sono stanco anche io, se ci saranno persone serie e offerte serie, verranno avanti e risolveranno. Se questo non avviene, qualcuno dovrà fare quello che è giusto che si faccia per una società, anche contro l'opinione dei tifosi".