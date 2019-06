MILAN DIRETTORE SPORTIVO TARE MASSARA MALDINI / Paolo Maldini ha scelto. Dopo il no di Igli Tare, che ha preferito rimanere alla Lazio, i rossoneri sono pronti a chiudere per Frederic Massara.

L'ex dirigente della Roma è sempre più vicino a ricoprire il ruolo di DS e l'ex numero 3 - come riporta 'Sky Sport' - sta trattando per convincerlo ad accettare il progetto Milan. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Si allontanano dunque, forse in maniera definitiva, le piste che portavano a