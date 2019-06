PARMA LECCE ITURBE / Dopo quasi un anno, 38 partite, 8 gol e 5 assist con la maglia del Pumas, Juan Manuel Iturbe è pronto a lasciare il Messico per ritornare in Italia. L'ex attaccante della Roma ha manifestato l'intenzione di provare nuovamente un'avventura in Serie A e nei giorni scorsi si è parlato soprattutto del Parma.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it , il profilo dell'ex River è stato sottoposto anche all'attenzione del, ma entrambe le squadre non ritengono al momento prioritario l'ingaggio del mancino di 26 anni, se non a condizioni più favorevoli rispetto a quelle prospettate dai messicani. Nei prossimi giorni, in attesa dei vari incastri dirigenziali e delle panchine, verranno valutate altre ipotesi in Serie A.