JUVENTUS SARRI SUSO / L'era Sarri per la Juventus aspetta soltanto l'ufficialità: dubbi sul nome del nuovo tecnico bianconeri ce ne sono pochi e soltanto perché nel calcio mercato il motto 'mai dire mai' non può essere dimenticato neanche per un attimo. Una volta arrivata l'ufficicalità, ecco che Paratici accelerà anche in sede di campagna acquisti per creare una rosa adatta al 4-3-3 praticato dall'allenatore di Figline. Servono gli uomini giusti per rivedere il 'sarriball' che ha fatto innamorare ai tempi di Napoli e molti potrebbero essere i cambiamenti soprattutto in attacco.

Qui, date per scontate le conferme die considerato chepotrebbe essere schierato facilmente nei tre davanti, tutto può cambiare: da, diversi i nomi in partenza.

In arrivo, si è parlato a lungo di Chiesa (con Orsolini come pedina di scambio), anche se la volontà di Commisso è quella di riuscire a convincerlo a restare almeno un altro anno alla Fiorentina. Normale allora pensare a qualche nome alternativo: così ecco lo sguardo rivolto in casa Milan dove c'è quel Suso che Sarrivoleva con sé sia a tempi di Napoli che la scorsa estate al Chelsea. A rendere più 'facile' l'affare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro valida solo per l'estero ma che rappresenta comunque la cifra per strappare il sì dei rossoneri: Suso potrebbe essere un profilo ideale per il nuovo 4-3-3 bianconero con un costo anche non eccessivo. Attenzione però alla concorrenza dell'Atletico Madrid che è in pressing sul calciatore.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui