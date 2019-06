INTER JUVENTUS MANCINI SARRI CONTE / C'è ovviamente spazio anche per l'attualità e il calciomercato nella conferenza stampa di Roberto Mancini alla vigilia di Italia-Bosnia, gara valida per le qualificazioni ad Euro 2020, ultimo match stagionale per gli azzurri.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Dopo la gara dell'Allianz Stadium' spazio soltanto per il mercato con il valzer di pacnhine che aspetta ancora di chiudersi con, ad esempio, la panchina dellache aspetta l'annuncio ufficiale sul nuovo padrone. Tutto porta a Maurizio, aggiornamenti in tempo reale disponibili cliccando qui , e proprio dell'attuale manager del Chelsea e di Antonioha parlato: "Da sempre sono convinto che gli allenatori italiani siamo i più bravi a livello tattico: se tutti i tecnici italiani sono in Italia è un bene".