CALCIOMERCATO MILAN EVERTON SUSO CASTILLEJO / Il Milan è pronto ad una nuova rivoluzione. Il calciomercato rossonero decollerà una volta sistemati gli ultimi tasselli in società. Per Maldini manca solo l'ufficialità e Boban e Giampaolo, salvo clamorosi colpi di scena, faranno parte del nuovo progetto Milan. Per il Ds ci sarà ancora da aspettare ma l'ex numero 3 rossonero ha le idee chiare. Con l'arrivo dell'attuale tecnico della Sampdoria, l'avventura di Suso pare davvero al capolinea: il calciatore, che piace all'Atletico Madrid, è di difficile collocazione, nel 4-3-1-2.

Stesso discorso anche per(più adattabile da seconda punta ma che in un anno in rossonero non ha inciso come si sperava). I due calciatori sembrano destinati a fare le valigie e tornare in Spagna. La 'colonia' spagnola rischia dunque di perdere i suoi elementi - anche il futuro diè in bilico, con la Juventus possibile sua destinazione - e nonostante l'addio di Leonardo potrebbe crescere quella brasiliano con. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Il calciatore del Gremio è da tempo finito nel radar rossonero e nello schema di Giampaolo potrebbe trovare spazio come seconda punta. Coned Everton il Milan tornerebbe a ballare la samba anche senza Leonardo.