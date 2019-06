ITALIA BOSNIA MANCINI / Dopo la bella e convincente vittoria contro la Grecia, per l'Italia di Roberto Mancini c'è l'ultima gara della stagione: contro la Bosnia gli azzurri potrebbero ipotecare la qualificazione ad Euro 2020 con una vittoria. Punta a quello il commissario tecnico che parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida dell'Allianz Stadium: Calciomercato.it ha seguito per voi le parole dell'allenatore di Jesi.

FORMAZIONE - "Ci saranno dei cambi ma non tantissimi. Oggi faremo allenamento, dobbiamo ancora valutare".

GOL - "Ci mancano quelli degli attaccanti ma arriveranno: è una cosa anormale. Problema centravanti? A me interessa che la squadra giochi bene, che faccia buone cose. I gol negli attaccanti sono decisivi nelle gare importanti: servono anche quelli, ma è importante anche il lavoro che fanno gli attaccanti. Ad esempio Belotti contro la Grecia ha fatto bene: l'assst sul gol, altri due nel secondo tempo.

Le reti alla lunga arriveranno".

PERCORSO - "L'Italia è sempre stata una terra di calciatori bravi, servita tempo".

BOSNIA - "Credo che siano tra le favorite alla qualificazione, in Finlandia è stato solo un episodio. Pjanic fa girare alla squadra: sarà molto pericoloso".

DIFENSORI - "L'Italia ha avuto dei campioni in tutti i ruoli. I giocatori da Nazionale sono 30-40, tra questi puoi scegliere. Le qualità ci sono sempre state per gli italiani: magari prima si pensava in modo più difensivo, ma ci ha portato a vincere i mondiali".

RANKING - "Dobbiamo continuare a vincere per scalarlo: non è la posizione che merita l'Italia".

SCELTE E BELOTTI - "Le scelte sono il tasto più dolente: sono tutti giocatori talmente bravi che non è semplice decidere. Belotti? Valuteremo nell'allenamento di oggi e domani mattina: sono importanti, dobbiamo dare il massimo per battere la Bosnia".

MOMENTI - "Anche l'Italia che non si è qualificata al Mondiale era forte. Ci sono momenti in cui le cose vanno male, succede: poi dopo la delusione c'è stata una spinta in più, qualcosa di diverso e più bello".

