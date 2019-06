INTER TAVECCHIO CONTE/ Intervistato ai microfoni del 'Gr Parlamento', Carlo Tavecchio, ex presidente della Federcalcio, ha parlato del suo ex commissario tecnico Antonio Conte, ora allenatore dell'Inter: "Con lui ho commesso soltanto un errore, ovvero non acconsentire alle sue richieste, anche se la potenza economica del Chelsea era maggiore.

Spero che in nerazzurro possa fare ciò che è in grado di fare". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Tavecchio ha poi aggiunto: "L'organizzazione di Marotta e la guida tecnica di Conte, appoggiate dalla forza di una società come quella nerazzurra, fanno sì che questo club possa ambire a risultati importanti. Non andranno mai in campo dicendo di aver commesso errorri nell'approccio alla partita".

