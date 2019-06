Juventus, futuro Joao Felix: l'offerta sul piatto!

CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI JOAO FELIX BENFICA / Sono giorni caldi per il futuro di Joao Felix. La stellina del Portogallo è finito nel mirino di Juventus e Napoli ma per portarlo in Italia ci vogliono davvero parecchi soldi. Il giovane calciatore ha una valutazione superiore ai 100 milioni di euro e proprio per questo appare difficile immaginarlo in Serie A.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Sulle tracce di Joao Felix c'è anche ildi Guardiola ma il Benfica vuole provare di tutto per trattenerlo, almeno un altro anno. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Nei prossimi giorni - come riporta 'A Bola' - ci sarà un incontro con il procuratore: sono ore calde dunque per il futuro del giovane talento. Sul piatto ilavrebbe messo un contratto a 2,5 milioni di euro netti a stagione, basterà?