JUVENTUS PSG OTAMENDI / Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Nicolas Otamendi: il 31enne difensore è in uscita dal Manchester City e il suo futuro potrebbe essere in Ligue 1.

Lo riferisce 'marca.com', secondo cui l'argentino - attualmente impegnato con la nazionale in vista della Coppa America 2019 che inizierà in Brasile tra qualche giorno - sarebbe tra le priorità della squadra di Tuchel alla ricerca di un rinforzo per la propria retroguardia.

Dopo quattro stagioni e oltre cento presenze con il City, per Otamendi sarebbe arrivato il momento di cambiare squadra: sulle sue tracce anche l'Atletico Madrid, così come nelle scorse settimane si è parlato anche di un interesse della Juventus.

