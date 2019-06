FIORENTINA COMMISSO CORVINO / C'è attesa per conoscere la nuova Fiorentina targata Rocco Commisso: perfezionato e ufficializzato il cambio di proprietà, per il neo-patron viola sono giorni di incontri e riflessioni per mettere in piedi la nuova società.

Tra i nodi da sciogliere, olte quello dell'allenatore con le chance diche vengono date in aumento, anche il futuro di Pantaleo, attuale direttore generale del club: con ancora un anno di contratto con la società, il dirigente è dato in uscita anche se una decisione non c'è ancora stata. Probabile che arrivi al termine del vertice che è in corso a Firenze: come riferisce 'Lady Radio', infatti, Commisso e Corvino sono attualmente in riunione. Inevitabile che nel summit si parlerà soprattutto del futuro del direttore generale, il primo mattoncino da mettere per la costruzione della nuova Fiorentina.