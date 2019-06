MILAN CARNEVALI SENSI/ Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato del futuro di Stefano Sensi, centrocampista accostato al calciomercato Milan: "La nostra volontà è quella di trattenere i giocatori più forti. Il Sassuolo non è un club che cede con semplicità.

Abbiamo un progetto e, per portarlo avanti, ci servono i migliori e Sensi è uno di questi".

Carnevali ha poi aggiunto: "Ma non c'è soltanto lui. Inoltre, è normale che quando un giocatore punta ad un club più blasonato, se dovessero esserci le condizioni, vengono fatte delle valutazioni. Se ci sono proposte interessanti, le valuteremo, per Sensi e per tutti gli altri".

