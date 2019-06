Milan e Roma, Tonali non si tocca: parla Cellino

CALCIOMERCATO INTER ROMA MILAN BRESCIA TONALI / Sembra difficile immaginare un futuro ancora al Brescia per Sandro Tonale. Il centrocampista, che ha trascinato le Rondinelle alla promozione in Serie A, è finito nel mirino dei grandi club.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI. Piace praticamente a tutte le big del calcio italiano:lo vorrebbero per rinforzare la rosa ma il numero uno del, è di un altro avviso e le sue parole all'uscita dalla Lega sembrano lasciare pochi dubbi: "non si vende, è incedibile - riporta 'Sportmediaset' - Non vendiamo nessuno. Offerte? Non ho mail, non ho nulla. Me le mandano i piccioni viaggiatori, ma se uno non si vende, non si vende. Di ca***te ne ho già fatte".