REAL MADRID MBAPPE GRIEZMANN / Antoine Griezmann ha annunciato l'addio all'Atletico Madrid, resta ora da capire quale sarà la destinazione: negli ultimi giorni si è riscaldata la pista che porta al Psg e il ritorno in patria del francese è dato come molto probabile.

Un acquisto da parte del club parigino che, secondo quanto riferisce 'as.com', darebbe il via libera alla cessione di Kylian: il giovane talento transalpino recentemente ha aperto la porta ad un suo cambio squadra in estate e non gradirebbe l'importanza che riceve il suo compagno di squadra. Così la pista Real diventerebbe concreta con Florentinoche da tempo sogna di portare il 19enne, già campione del Mondo con la propria Nazionale, al Bernabeu: un colpo che, dopo quelli di, ridisegnerebbe l'attacco di Zidane.