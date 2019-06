GENOA BERTOLACCI MILAN/ Al termine del mese di giugno, Andrea Bertolacci lascerà il Milan a parametro zero.

L'ex centrocampista della Roma sarà svincolato e, stando a quanto riportato da 'Il Secolo XIX', potrebbe tornare a Marassi per vestire la maglia del Genoa, allenato probabilmente da Aurelio Andreazzoli . Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Nella stagione appena trascorsa, Andrea Bertolacci non è mai sceso in campo in Serie A mentre ha collezionato 4 gettoni in Europa League, dove il Milan è uscito ai gironi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui