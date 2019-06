SONDAGGIO INTER ICARDI CARTELLINO/ Il futuro di Mauro Icardi all'Inter è decisamente in bilico. Nonostante l'attaccante argentino abbia più volte espresso la sua volontà di restare con i colori nerazzurri, il nuovo allenatore, Antonio Conte, avrebbe deciso di non puntare su di lui per la prossima stagione.

In caso di un'eventuale cessione, ai follower dell'account Twitter di Calciomercato.it , è stato chiesto quanto valesse realmente il cartellino di Mauro Icardi. Per le ultime notizie sulle big di Serie A---> clicca qui!

Per il 59% dei votanti, Maurito vale sui 50 milioni di euro, una cifra decisamente minore rispetto alla valutazione dell'Inter. Per il 28% invece, il prezzo giusto si aggira sui 70, mentre il 9% opta per 100 milioni di euro. Infine, soltanto il 4% valuta Mauro Icardi oltre i 100 milioni.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui