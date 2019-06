LUGANO CARLINHOS DINAMO MOSCA / Con 13 gol e 4 assist in campionato, Carlinhos Junior ha dato un grande contributo al terzo posto del Lugano che è valso al club svizzero l'accesso diretto alla fase a g‏ironi di Europa League.

Un'annata molto positiva che ha confermato quanto di buono fatto vedere lo scorso anno e che consentirà molto probabilmente all'attacante brasiliano di provare nuove sfide.

Valutato 3,5 milioni di euro, il 24enne di Rio De Janeiro viene seguito con attenzione in Russia. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, infatti, la Dinamo Mosca, affidando un mandato all'agente portoghese Paulo Ventura e al rappresentante del calciatore Paulo Affonso, ha avuto già diversi colloqui con il club svizzero. Una trattativa portata avanti dal direttore generale dei russi Yuri Belkin e confermata dall'agente, che sottolinea anche come l'idea di giocare in un grande club russo piaccia molto al giocatore.

