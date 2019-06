ROMA MOSCARDELLI PISA/ Intervistato ai microfoni di SportNews.eu, Davide Moscardelli, protagonista della salita in B del Pisa, ha parlato di calciomercato e di un retroscena sulla Roma: "Mi sarebbe piaciuto indossare la maglia del club giallorosso. Mi sono trovato bene in ogni posto in cui sono stato, in tutte le squadre mi hanno amato. Con il Chievo ho fatto il mio esordio in Serie A, resta quindi un'esperienza molto importante".

Per le ultime notizie sulla sessione dei trasferimenti estiva---> clicca qui!

Sulla sua esperienza a Pisa e sul futuro: "Dopo 19 anni da professionista questo è il mio primo campionato vinto, anche se ho giocato un po' di meno. La gioia è tanta, fino a qualche mese fa eravamo decimi e ora siamo in Serie B. Un altro anno nel torneo cadetto voglio farlo, ma ne parleremo ora è il momento di festeggiare".

Infine, chiosa sulla sua barba, ormai un cult dell'ex attaccante del Chievo: "A me e mia moglie è piaciuta e mi era stato chiesto di tagliarla, anche all'inizio di questa stagione, ma non lo farò".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui