NAPOLI HYSAJ JUVENTUS / Elseid Hysaj non ha nascosto la voglia di lasciare Napoli: il terzino albanese vuole una nuova esperienza e diverse sono le pretendenti, con tutti gli aggiornamenti disponibili cliccando qui. A fare il punto della situazione è Mario Giuffredi, agente proprio dell'ex Empoli: "Dall'Atletico Madrid è arrivata un'offerta molto bassa che non rispecchia il valore del calciatore, una proposta inferiore ai 25 milioni.

Prezzo? Lo fa il Napoli, certo quando si parla di Atletico come si fa a dire no? Elseid vuole provare un'esperienza all'estero, dopo una carriera in Italia: le sue parole erano sincere, non voleva offendere nessuno. E' arrivato il momento di fare un'esperienza nuova, senza sminuire il Napoli e l'assenza di vittorie qui. Juve? Perché non dovrebbe andare? E' un professionista: nel calcio non accetto la parola traditore, si tratta di professionisti che fanno ciò che ritengono utili per la nostra carriera. Due anni fa lami chiese Hysaj, ma lui fu riconoscente, restando a Napoli nella speranza di vincere lo scudetto qui".