CALCIOMERCATO JUVENTUS EMERSON PALMIERI / Ci siamo per l'approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Il tecnico si legherà al club bianconero con un contratto triennale da 7 milioni di euro bonus compresi. Tra i rinforzi chiesti alla società bianconera c'è anche Emerson Palmieri, un suo punto fermo al Chelsea perlomeno dalla seconda parte di stagione fino alla finale di Europa League contro l'Arsenal stravinta con un netto 4-1.

Per il naturalizzato italiano, però, andranno superate le forti resistente dei 'Blues'. Come scritto da Calciomercato.it lo scorso 31 maggio , a causa del blocco al mercato per le prossime due sessioni (è stato fatto ricorso al Tas, ndr), infatti, il club di Romannon potrebbe eventualmente acquistare un sostituto del 24enne, esploso in Italia con la maglia dellaprima del salto in Premier League. Vedremo se il pressing dei bianconeri, che prima dovranno comunque liberarsi di, muterà o meno la situazione. Per il cartellino di Emerson Palmieri, che ha brillato pure in Nazionale nel match contro la Grecia di sabato scorso, potrebbero comunque volerci non meno di 25 milioni di euro.