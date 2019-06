Italia, infortunio Biraghi: il comunicato ufficiale della Fiorentina

ITALIA INFORTUNIO BIRAGHI FIORENTINA / Brutte notizie per l'Italia di Roberto Mancini. Termina infatti in anticipo la stagione di Cristiano Biraghi, infortunatosi in allenamento lo scorso venerdì 7 giugno.

Questo il comunicato ufficiale dellasulle condizioni del terzino: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Cristiano Biraghi, nel corso dell'allenamento di venerdì 7 giungo con la Nazionale italiana svolto ad Atene, in uno scontro di gioco ha riportato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Il calciatore ha già iniziato le cure del caso e le sue condizioni verranno rivalutate nel corso delle prossime settimane".