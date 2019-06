JUVENTUS RAMOS RONALDO / Nuovo annuncio di Sergio Ramos riguardo al suo futuro al Real Madrid. Intervistato ai microfoni di 'Sport Mediaset', il difensore spagnolo ha ribadito la propria intenzione di rimanere ai 'Blancos'. Il 33enne è tornato a parlare anche di Cristiano Ronaldo e del suo rapporto con l'attaccante portoghese: "Ho sempre avuto un ottimo rapporto con lui.

Io però continuerò a giocare nel Real Madrid, i rumors di mercato lasciamoli da parte. Se mi ha chiamato alla? No no, non mi ha mai chiamato". Per tutte le ultime notizie di calciomercato e non solo CLICCA QUI Futuro già scritto ancora in maglia 'Blancos', dunque, per Sergio Ramos.