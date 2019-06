Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO INTER BRUNO FERNANDES /strizza l'occhio all', alla quale è stato accostato pure in questi giorni, dopo la finale dicontro l': "L'interesse dei nerazzurri fa piacere, anche se io non se sia vero oppure no - le parole del trequartista portoghese dello, con un passato in Novara, Udinese e Sampdoria, ai microfoni di 'Sport Mediaset' - Essere accostato all'Inter è sicuramente importante. Futuro in? In Italia sono stato bene, la Serie A è un campionato che seguo ancora ma io non sto cercando di andare via, sono già in un grande club - ha risposto Bruno Fernandes, da tempo nei radar pure del, prima di concludere esaltando Antonio- L'Inter ha preso un grande allenatore, che ha fatto benissimo già alla Juve e in Nazionale". Per il classe '94 sarebbero comunque in pole i due club di Manchester, United e City.