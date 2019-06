ROMA MIHAJLOVIC LAZIO BOLOGNA / Intervistato nella serata di ieri ai microfoni di 'Sky Sport' a pochi giorni dall'ufficialità del rinnovo con il Bologna, Sinisa Mihajlovic ha svelato i retroscena del suo rifiuto alla Roma e del mancato trasferimento in giallorosso: "Sono stato molto vicino ad allenare la Roma, poi ho capito che dal punto di vista ambientale loro non erano pronti.

Io lo ero, loro invece no, quindi ho deciso di rifiutare. Posso anche andare a fare la guerra da solo contro tutti e perdere, ma stavolta no. Quindi ho deciso di non andare alla Roma, di ringraziare per l'offerta e rifiutare". Per le ultimissime di mercato e non solo CLICCA QUI

Parole, quelle del tecnico serbo ed ex Lazio, che hanno suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi giallorossi. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it.

