Roma, tentazione italiana per Mirante: le ultime

ROMA MIRANTE PARMA / Porte girevoli in casa Roma. Oltre al deludente Olsen, in estate anche Antonio Mirante potrebbe lasciare i giallorossi. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta di Parma', infatti, il Parma starebbe provando a convincere l'estremo difensore a tornare in gialloblù.

Il 35enne, che è in scadenza di contratto nel 2021, avrebbe già dato il proprio gradimento. Per le ultimissime di mercato e non solo CLICCA QUI

Il club emiliano starebbe però attendendo anche la decisione di Buffon, che come anticipato da Calciomercato.it sta riflettendo sul prosieguo della sua carriera. La Roma, intanto, è avvertita.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui