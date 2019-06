MONDIALE CALCIO FEMMINILE ITALIA / Erano vent'anni che la Nazionale azzurra non disputava una partita a un Mondiale femminile di calcio e l'Italia Femminile di Milena Bertolini ha voluto festeggiare questro traguardo partendo con il botto: nella partita d'esordio, le azzurre hanno battuto in rimonta 2-1 l'Australia, una delle favorite per la vittoria finale, al termine di una partita ricca di colpi di scena e decisa all'ultimo respiro grazie alla zuccata di Bonansea. 2 gol annullati all'Italia, uno all'Australia, un rigore concesso in favore delle nostre avversarie neutralizzato da Giuliani prima del tap-in vincente della stella Kerr, una partita dalle mille emozioni che però certifica al fischio finale una sola ed unica cosa: l'Italia c'è! La doppietta di Bonansea, autrice del gol decisivo al 95', e le parate di Giuliani valgono tre punti d'oro in questa gara d'esordio nel girone C, composto anche da Brasile e Giamaica. Sognare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta adesso è lecito. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Mondiale femminile, Italia nel girone C: classifica e calendario

La vittoria all'esordio contro l'Australia è un tassello importante per la Nazionale di Milena Bartolini, chiamata però a evitare cali di tensione nei prossimi impegni per ottenere il pass alla fase ad eliminazione diretta. L'Italia partiva dalla terza fascia e, al momento del sorteggio, è stata accoppiata con Brasile e Giamaica, oltre appunto all'Australia. Un girone sulla carta difficile ma non proibitivo per le azzurre che, come dimostrato ieri pomeriggio allo Stadio du Hainaut contro le australiane, possono giocarsela con tutti. Così Bonansea e compagne condividono dopo una partita il primato del girone insieme al Brasile, vittorioso per 3-0 sulla Giamaica grazie alla tripletta di Cristiane. Le 'Reggae Girlz' saranno le prossime avversarie delle azzurre nella seconda partita che verrà disputata venerdì 14 giugno alle 18, a Reims: qualche giorno di riposo e poi martedì 18 giugno (ore 21) l'Italia sfiderà il Brasile a Valenciennes.

Agli ottavi di finale accedono le prime due classificate di ciascun girone e le quattro migliori terze classificate.

Ecco la classifica del girone C:

BRASILE 3 pt

ITALIA 3 pt

AUSTRALIA 0 pt

GIAMAICA 0 pt

Il calendario e i prossimi impegni:

9 giugno 2019, ore 13:00 Australia – Italia 1-2

9 giugno 2019, ore 15:30 Brasile – Giamaica 3-0

13 giugno 2019, ore 18:00 Australia – Brasile allo Stadio della Mosson a Montpellier

14 giugno 2019, ore 18:00 Italia – Giamaica allo Stadio Auguste Delaune a Reims

18 giugno 2019, ore 21:00 Giamaica – Australia allo Stade des Alpes a Grenoble

18 giugno 2019, ore 21:00 Italia – Brasile allo Stade du Hainaut a Valenciennes

Mondiale femminile, dalla Bonansea alla Girelli: le stelle dell'Italia

Doveva essere il mondiale di Ada Hegerberg, vincitrice del primo Pallone d’Oro femminile e reduce dall'incredibile tripletta rifilata al Barcellona nella finale di Champions League vinta dal suo Olympique Lione ma per alcuni dissidi l’attaccante norvegese ha deciso di non partecipare al Mondiale e continuare l’autoesclusione decisa nel 2017. Potremo invece vedere in azione giocatrici di calibro mondiale come Marta (Brasile), Morgan (Stati Uniti), Martens (Olanda), Marozsan (Germania) e Kirby (Inghilterra). E l'Italia? Le azzurre hanno sicuramente dimostrato di non sfigurare accanto a questi grandi nomi. La doppietta siglata contro l'Australia ha sicuramente lanciato Barbara Bonansea ma il palmares dell'attaccante della Juventus parla chiaro: 3 scudetti, 3 supercoppe italiane e 3 Coppe Italia vinte con i bianconeri e il Brescia, mentre in Nazionale ha già collezionato 58 presenze impreziosite da ben 24 goal. La Nazionale femminile può vantare su un'ossatura importante targata Juventus, vintrice del tricolore nell'ultimo campionato femminile italiano. Sono infatti 8 le giocatrici bianconere convocate dalla Bertolini per la spedizione francese: in particolare occhi puntati anche sul capitano Sara Gama che guida il gruppetto completato da Giuliani (portiere), Boattin (difensore), Cernoia, Galli, Rosucci (centrocampiste) e la stella Girelli. Grandi aspettative riservate nella numero 10 della Nazionale e della Juventus: la Girelli infatti è la giocatrice in attività che detiene il record di vittorie nel calcio femminile italiano con sette scudetti, sette Coppe Italia e sette Supercoppe. Con 31 gol in 55 presenze, è anche quella che in azzurro ha segnato di più tra le convocate a Francia 2019. Partite titolare contro l'Australia le giocatrici della Fiorentina Guagni e Mauro e le rossonere Bergamaschi e Giugliano: grandi aspettative anche per Daniela Sabatino, centravanti del Milan laureatasi capocannoniere nell'ultima stagione. Il tutto senza dimenticare Milena Bertolini, vero leader di questo gruppo che vuole fare sognare l'Italia, che ha dichiarato di ispirarsi a grandi tecnici del panorama mondiale come Ancelotti, Guardiola, Klopp e Zeman.

