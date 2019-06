ROMA GONALONS EVERTON WEST HAM / Futuro ancora da scrivere per Maxime Gonalons, centrocampista di proprietà della Roma al rientro dal prestito secco al Siviglia.

La permanenza nella capitale da parte del 30enne resta però in bilico: come riportato da 'L'Equipe', infatti, la società giallorossa starebbe pianificando una nuova partenza in prestito in direzione Premier League. CLICCA QUI per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato

L'ex capitano del Lione sarebbe già in contatto con Everton e West Ham. Si attendono ulteriori sviluppi.

