DIRETTA JUVENTUS SARRI CHELSEA / AGGIORNAMENTO 23.45 - Non si registrano passi in avanti decisivi per Maurizio Sarri alla Juventus. La palla, in ogni caso, è in mano al Chelsea. Secondo 'Sky Sport', per dare il via libera al tecnico toscano i 'Blues' aspettano di avere in mano il nuovo tecnico.

A quel punto, Sarri sarà pronto a iniziare la sua avventura in bianconero: è già certo di non restare a Londra e la Juventus lo sa.

AGGIORNAMENTO 11.28 - Il giornalista di 'Rai Sport' Ciro Venerato dà per fatto l'approdo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera, aggiungendo che "quasi certamente la Juve non verserà alcun indennizzo al Chelsea, (...) ma potrebbe esserci una sorta di agevolazione economica su alcuni fronti: il primo potrebbe essere quello di Higuain. E potrebbe esserci anche movimento in entrata: non è un mistero che a Sarri e Paratici piaccia moltissimo Emerson Palmieri". A Calciomercato.it giungono conferme sull'intesa Juve-Sarri: il tecnico firmerà un triennale da 7 milioni di euro bonus compresi.

Ci siamo! E' partito il countdown che a breve potrebbe portare la Juventus ad annunciare Maurizio Sarri come successore di Allegri sulla panchina bianconera. L'incontro di Montecarlo tra il Chelsea e gli intermediari che curano la trattativa avrebbe limato le ultime distanze, con il club campione d'Italia in attesa del via libera definitivo da parte di Abramovich per liberare il tecnico. Sciolti i nodi sull'indennizzo da destinare eventualmente ai 'Blues', già nelle prossime ore potrebbe esserci la fumata bianca per il ritorno in Italia di Sarri.

