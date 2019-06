DIRETTA ITALIA BOSNIA - L'Italia ospita la Bosnia a Torino in una gara valida per la quarta giornata del girone J di qualificazioni ad Euro 2020. Reduce dal bel successo esterno contro la Grecia, la Nazionale di Mancini vuole centrare un'altra vittoria per blindare il primo posto e mettere in discesa il suo cammino mentre quella di Prosinecki ha bisogno di un risultato positivo dopo la sconfitta subita in Finlandia.

Calciomercato.it vi offre il match dell'Allianz Stadium' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI ITALIA-BOSNIA

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Mancini, Bonucci, Chiellini, Emerson; Jorginho, Barella, Verratti; Bernardeschi, Quagliarella, Insigne. Ct Mancini

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Bicakcic, Todorovic, Zukanovic, Civic; Besic, Pjanic, Saric; Visca, Dzeko, Gojak. Ct Prosinecki.

CLASSIFICA: Italia punti 9, Finlandia 6, Bosnia e Grecia 4, Armenia 3, Liechtenstein 0.