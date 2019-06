CALCIOMERCATO MILAN GENOA EMPOLI KRUNIC / Il Genoa fa sul serio per Rade Krunic. Finito nel mirino del Milan, che vorrebbe portarlo alla corte di Giampaolo (probabile nuovo tecnico rossonero), che già lo allenò in toscana, il centrocampista bosniaco potrebbe accasarsi in rossoblu: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Per lui, riporta la 'Gazzetta dello Sport', nello scorso fine settimanaavrebbe riallacciato con forza i contatti grazie all'ausilio dell'intermediario Sergio Berti. Nell'eventuale affare Krunic con l', quindi, potrebbe essere inserito anche un indennizzo dei confronti del club toscano per il trasferimento dia Genova. Il presidente avrebbe così anticipato la folta concorrenza, che all'estero vede anchetra i club interessati.