JUVENTUS SARRI VENERATO / Ore calde sul fronte Maurizio Sarri per la panchina della Juventus. A breve potrebbe sbloccarsi definitivamente la trattativa per l'attuale manager del Chelsea, con il club bianconero in attesa del via libera dei 'Blues'. Per Ciro Venerato non ci sono comunque più dubbi su chi raccoglierà l'eredità di Allegri: "Il nuovo tecnico della Juve è Maurizio Sarri", ha sottolineato il giornalista a 'Rai Sport'.

Venerato continua: "Abbiamo anche i dettagli, forse nel fine settimana firmerà un triennale a 6,5 milioni di euro. Nelle prossime 48 ore dovrebbe esserci il via libera di Abramovich, anche se il grosso è stato già fatto. Giovedì o venerdì dovrebbe essere ufficializzato. Quasi certamente la Juve non verserà alcun indennizzo, ce lo ha confermato anche l'entourage. Ma potrebbe esserci una sorta di agevolazione economica su alcuni fronti: il primo potrebbe essere quello di Higuain. E potrebbe esserci anche movimento in entrata: non è un mistero che a Sarri e Paratici piaccia moltissimo Emerson Palmieri".

