MONDIALI FEMMINILI ITALIA BERTOLINI / Reduce dalla vittoria al cardiopalma nell'esordio dell'Italia ai Mondiali femminili contro l'Australia, Milena Bertolini ha raccontato le sue sensazioni svelando i suoi riferimenti maschili: "Ho fatto fatica a dormire come tutte le ragazze. Per noi è importante concentrarci sul gioco - le parole della c.t. a 'Radio Anch'io Sport' - Giamaica? Partita importante, se riuscissimo a vincere vorrebbe dire qualificarci al turno successivo.

Bisogna avere i piedi per terra, non dimenticarsi di essere umili. Compensi equi tra mschi e donne? La strada è quella. Non ci possiamo permettere queste grandi disparità di genere".

GLI IDOLI - "Ho degli allenatori dai quali ho cercato di prendere qualcosa per migliorare. Zeman, per il suo coraggio e il suo calcio d'attacco. Mi piace tantissimo Ancelotti, è un allenatore vincente e in grado di gestire grandissimi giocatori. Guardiola per l'innovazione e la sua idea di calcio che emoziona. Come squadra amo molto il Barcellona, il suo gioco è adatto alle ragazze. Apprezzo anche il modo di fare calcio di Klopp. Cerco di rubare da tutti per migliorare".

