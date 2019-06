MILAN ITALIA COSTACURTA / Alessandro Costacurta ha fatto il punto tra la Nazionale e il suo Milan. Il presidente del Comitato Organizzatore per Euro 2019 under 21, ha parlato della rinascita azzurra e rossonera: "Anno zero per l'Italia? Sono arrivato 14 mesi fa, quando telefonai a Mancini. Mandai a Roberto dei video in cui Belotti e Immobile erano i primi difensori contro la Svezia e gli dicssi che non volevo più vedere cose del genere. Lui era d'accordo - spiega a 'Radio Anch'io Sport' - Quando vidi le Under italiane, vidi cose davvero sorprendenti. Non mi sembrava che la situazione fosse così grave. Ci rendemmo conto che le previsioni non fossero così pessimistiche. I risultati dell'ultimo periodo non sono un caso. Quelli da temere siamo diventati noi. La Spagna sa che affronterà una grande squadra. Non ci sono più alibi".

IL MILAN - "Giampaolo? Prospetto interessante. A Milano vogliono vedere questa nuova idea di calcio che stanno esprimendo un po' tutti. E' una scelta giusta, speriamo possa firmare. Contatti con Maldini per un incarico? Nessun contatto. Rapporto fraterno tra me e Paolo, ma lui sa che certi incarichi non li prenderei.

Se è vero che riprenderà, mi sembra una scelta molto corretta".

I GIOVANI - "Pinamonti e Cutrone? Grande occasione, la concorrenza lì è feroce. Kean è molto in gamba, non discuto le scelte di Di Biagio, a cui hanno affidato un'ottima squadra. La concorrenza è tanta dal centrocampo all'attacco. Cutrone mi è sembrato sofferente per la situazione sua e del Milan: credo che con la sua cattiveria agonistica possa dare una grossa mano".

EURO 2019 - "E' una grandissima opportunità in previsione degli Europei 2028 - prosegue Costacurta - Ci potrebbe essere qualche possibilità in più di avere un'assegnazione. Sappiamo tutti cosa può accadere qualora ci assegnassero gli Europei 2028, abiamo bisogno delle strutture per far ripartire il movimento. In occasione di un'amichevole Under 21 a Roma, nel 2017, avevo di fianco 5mila ragazzini che all'inno della Spagna si sono messi a fischiare. Noi come comitato abbiamo istituito un brand che si chiama 'noi tifiamo Europa'. Non vogliamo fischi all'inno avversario. Il fatto di invitare gli studenti a fischiettare, ma non fischiare, l'inno avversario, o mettere in mano ai tifosi italiani cartelli dei simboli della bandiera avversaria, è importante. Prezzi popolari? La Uefa non chiedeva altro che partecipazione, abbiamo fatto scelte in quella direzione".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui