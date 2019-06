NAPOLI ANCELOTTI SARRI / Giorno di festa oggi per Carlo Ancelotti, che compie 60 anni. L'allenatore di Reggiolo ripercorre le tappe della sua prima stagione sulla panchina azzurra: "Fino a dicembre la squadra è andata benissimo, se in Champions non avessimo trovato il Liverpool nel girone saremmo passati tranquillamente. Alla ripresa qualcuno è calato e soltanto nella fase finale ci siamo ritrovati. Il primo anno è stato di transizione, ma la fionda è tirata e pronta a colpire", le parole di Ancelotti al 'Corriere dello Sport'.

Il tecnico azzurro si sofferma sul possibile arrivo di Sarri alla Juventus: "Il legame tra lui e i napoletani è stato molto forte, così come la sua adesione al progetto e alla napoletanità.

E' comprensibile che qualcuno lo viva male, ma Sarri è un professionista e a volte il mestiere ti porta a fare scelte che disorientano".

Ancelotti continua elogiando il Ds Giuntoli: "Non si fa mai mancare, e se non c'è lui c’è Pompilio. Giuntoli ha una preparazione a prova di quiz, sa tutto di tutti. Un giorno per metterlo alla prova gli chiesi di un centrocampista turco di terza serie. Beh, mi spiegò anche quante volte andava in bagno".

Sugli altri dirigenti che ha avuto al fianco durante la sua carriera: "Galliani è il più forte di tutti. Con lui ho avuto anche discussioni violente, ma è stato fondamentale in ogni momento della mia avventura al Milan. Protezione, mediazione, considerazione. Per un allenatore il dirigente ideale, inarrivabile. Moggi? Un grande dirigente. Alla Juventus ho imparato una cosa: il rispetto dei ruoli. La Juve ti fa sentire importantissimo e centrale fino all'ultimo giorno. Non ti fa mai mancare la fiducia, per un tecnico è fondamentale".

