JUVENTUS POGBA / Ore decisive per l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera, con Fabio Paratici che non perde però di vista il mercato per la costruzione della nuova Juventus. In cima alla lista della spesa resta Paul Pogba, con il capo area sport dei campioni d'Italia in pressing sul francese del Manchester United.

Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

Paratici sabato scorso era presente a Konya per Turchia-Francia e non solo per osservare da vicino Demiral, bloccato dal Sassuolo e destinato subito ad aggregarsi al gruppo bianconero per l'inizio della prossima stagione. Il Ds della 'Vecchia Signora' avrebbe infatti avuto un contatto con Pogba dove avrebbe rinnovato l'interesse della Juve per un ritorno del giocatore Torino scrive il 'Corriere dello Sport'. Lo stesso centrocampista classe '93 ha aperto ad una seconda parentesi in bianconero e sarebbe orientato a lasciare lo United questa estate. I 'Red Devils' però non fanno sconti e valuterebbero Pogba, inseguito anche dal Real Madrid, almeno 150 milioni di euro. Un esborso che la Juve potrebbe coprire con una cessione eccellente: Cancelo, Douglas Costa e Dybala gli indiziati a lasciare Torino, anche se un'ultima parola in merito potrebbe averla Sarri.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui