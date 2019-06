JUVENTUS RONALDO DE LIGT / "Perché non vieni alla Juve?". Triplice fischio finale di Portogallo-Olanda, con Cristiano Ronaldo che dopo aver conquistato la Nations League con la sua nazionale saluta Matthijs de Ligt passando poi al sodo e chiedendogli dell'interesse dei bianconeri nei suoi confronti. Un siparietto divertente, con 'CR7' in prima persona a corteggiare il giovane difensore olandese per un possibile approdo a Torino.

Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato!

Lo stesso de Ligt nelle interviste post-partita ha raccontato l'episodio ai giornalisti olandesi: "Sì, confermo, Ronaldo mi ha chiesto di andare a giocare nella Juventus - riporta 'NOS' - Sono rimasto scioccato da quella domanda, per questo mi sono messo a ridere. Non l'ho capito subito. Il mio futuro? Non è ancora iniziata la finestra di trasferimento: adesso penso solo alle vacanze e al riposo, poi vedremo". Oltre alla Juventus anche Barcellona, PSG, Liverpool e Manchester United sono sulle tracce del centrale classe '99.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui