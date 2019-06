CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS MAROTTA ICARDI / Giorni caldi per il mercato dell'Inter. Tra affari in entrata e in uscita, la dirigenza programma alcuni incontri decisivi: sul fronte Dzeko ne serviranno ancora altri per limare la distanza tra domanda e offerta, mentre per Barella è atteso un nuovo vertice in settimana.

Tuttavia, importanti novità potrebbero presto arrivare per il futuro di Mauro

Nei prossimi giorni, riporta la 'Gazzetta dello Sport', l'a.d. Beppe Marotta dovrebbe incontrare Wanda Nara per decidere il destino dell'ex capitano: il dirigente potrebbe mettere sul piatto l'interesse di alcuni club e se il calciatore dovesse rifiutare, come si prevede, aumenterebbero i sospetti sulla sua preferenza verso la Juventus. Lo scenario più pericoloso porterebbe a una mancata cessione, con Conte destinato a gestire in prima persona il problema dal prossimo 8 luglio.

