CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER SARRI / E' iniziata una settimana importante in casa Juventus. Dopo settimane di attesa, il futuro della panchina dovrebbe essere rivelato nel giro di pochi giorni. Oggi, infatti, Maurizio Sarri potrebbe ottenere il via libera definitivo dal Chelsea, che deve sciogliere ancora alcuni nodi: il primo riguarda la richiesta di un indennizzo per seprararsi dal tecnico, considerati i circa 6 milioni di euro sborsati nell'affare che la scorsa estate portò anche Jorginho in maglia 'Blues'; il secondo riguarda invece l'accordo con Lampard, suo successore che non si è ancora liberato dal Derby County. Intanto, tra giocatori e membri dello staff, Sarri starebbe già delineando il nuovo corso bianconero: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Tra i ruoli da rinforzare ci sono gli esterni difensivi.

Così, sulla sinistra la Juventus pensa a Emerson del Chelsea, anche se al momento non ci sono chance di strappare il terzino italo-brasiliano al club di, considerato il blocco del mercato (per due sessioni) che gli impedirebbe di prendere un sostituto. Sulla corsia destra, invece, potrebbe tornare di moda Elseid, altro 'fedelissimo' del tecnico in uscita dal. Infine, riporta la 'Gazzetta dello Sport', Sarri starebbe definendo già il suo staff tecnico: in bianconero dovrebbe seguirlo il preparatore atletico Paolo, mentre per il ruolo di vice si pensa a Giovanni, suo secondo all’ma nell’ultima stagione all; non è da escludere, inoltre, una promozione di Luca, suo fidato collaboratore al Chelsea. Nel nuovo staff tecnico, concludendo, potrebbe figurare anche Andrea, che da poco ha chiuso la sua carriera da calciatore.