Milan, flop Bakayoko: insorgono anche i tifosi del Chelsea

MILAN BAKAYOKO CHELSEA / Non solo il costo piuttosto alto del riscatto pattuito col Chelsea. Tiemoue Bakayoko lascia il Milan dopo una stagione in cui non ha convinto soprattutto per motivi caratteriali che lo porteranno a rientrare a Londra, dove i 'Blues' controllano il cartellino e dovranno decidere cosa fare del francese che come annunciato dal fratello ha tutta l'intenzione di restare.

Annuncio che non ha fatto felici i tifosi del Chelsea. Anzi.

Memori della disastrosa prima stagione a 'Stamford Bridge' dopo l'arrivo dal Monaco per circa 45 milioni di euro, i fans dei 'Blues' speravano di aver ceduto definitivamente il centrocampista e sui social, come riporta anche il britannico 'Daily Star', è partita una vera e propria campagna contro il ritorno di Bakayoko, con tanti tifosi che invocano una cessione con molti messaggi ironici. "Non lo farei giocare nemmeno se avessimo soltanto 8 calciatori", scrive ad esempio un utente.

