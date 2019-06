Boca Juniors, Nandez e Benedetto ai saluti: c'è la Serie A?

BOCA JUNIORS NANDEZ BENEDETTO / Sono ore calde in casa Boca Juniors. Il club argentino rischia di dover avviare una profonda rivoluzione in questa estate infuocata per il calciomercato europeo che ha messo nel mirino tanti gioielli della rosa che difficilmente gli 'Xeneizes' riusciranno a trattenere. Novità in questo senso sono arrivate oggi in particolare su due profili che interessano anche alle società di Serie A.

Secondo quanto riferito dal giornalista Danielsul canale tematico 'Boca de Seleccion', Darioe Nahitansono praticamente ai saluti con il primo che avrebbe chiesto la cessione ed il secondo che avrebbe un'offerta da sottoporre al club.

Su Benedetto, come vi abbiamo anticipato, c'è da tempo la Roma che studia l'affare con l'ex giallorosso Burdisso ora Ds degli argentini. Per Nandez invece, dopo lunghi accostamenti anche al Cagliari, è spuntat a l'ipotesi Lazio, ma il suo nome è finito anche nei discorsi con la stessa Roma. Le insidie dall'estero però non mancano.

