CALCIOMERCATO INTER BARELLA / Quella che comincerà fra poco sarà quasi sicuramente una settimana decisiva per l'affare Barella tra Inter e Cagliari. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' domani è in programma a Milano un incontro tra l'ad nerazzurro Beppe Marotta e il presidente dei sardi Tommaso Giulini.

La chiusura non è lontana, con l'Inter che punta ad avvicinarsi alla richiesta dei rossoblù - 50 milioni di euro - inserendo nell'operazione una o due contropartite tecniche in aggiunta alla proposta da 30-35 milioni.ed(ora al Jiangsu) sono i nomi, al momento, più 'caldi' e utili per i nerazzurri a strappare l'ok finale al Cagliari.