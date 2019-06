Inter e Milan, sfuma Carrasco: accordo imminente

INTER MILAN CARRASCO / Tutto pronto per il grande ritorno in Europa di Yannick Carrasco. Dopo la parentesi dorata in Cina al DalianYifang, nei giorni scorsi l'esterno offensivo belga ha annunciato l'intenzione di rientrare in Europa dove da tempo fa gola a tanti grandi club, anche italiani.

Tra questi, in particolare, si è parlato tanto di Inter e Milan, ma negli ultimi giorni era spuntata anche la clamorosa ipotesi Roma.

Salvo colpi di scena però la sua prossima destinazione sarà la Premier League. Il portale francese 'Sport' riporta infatti ulteriori conferme sull'accordo imminente con l'Arsenal che avrebbe piazzato lo sprint decisivo convincendo l'ex Atletico Madrid. All'annuncio mancherebbe solo l'ok definitivo del club cinese.

