SERIE B VENEZIA SALERNITANA / La Salernitana resta in Serie B, il Venezia retrocede in C. E' questo il doppio verdetto partorito al termine della sfida disputatasi al 'Pierluigi Penzo'.

I lagunari disi arrendono ai rigori, dopo la vittoria per 1-0 ai tempi regolamentari (gol dia fine primo tempo) con cui aveva riequilibrato le sorti considerato il ko nella gara d'andata. Dagli undici metri i campani di Menichini non sbagliano un colpo, mentre per il Venezia risultano fatali gli errori di

SALERNITANA-VENEZIA 3-4 d.c.r.

41' Modolo (S)

RIGORI: Domizzi gol, Casasola gol, Suciu gol, Calaiò gol, Bentivoglio sbagliato, Pucino gol, Coppolaro sbagliato, Di Tacchio gol

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui