Barcellona, Griezmann ha deciso

BARCELLONA GRIEZMANN / Nelle scorse ore ha fatto rumore l'indiscrezione lanciata dal quotidiano catalano 'Sport' secondo cui Antoine Griezmann, che ha annunciato l'addio all'Atletico Madrid, avrebbe raggiunto un accordo con il Paris Saint-Germain. Voci che per il momento non hanno trovato conferma da altre fonti e in Francia, dove anzi continuano a segnalare il Barcellona in corsa per il suo acquisto.

L'incertezza, però, è vicina alla conclusione perché il francese in realtà ha già le idee chiare.

Intervistato da 'Telefoot', Griezmann è tornato a parlare oggi del suo futuro e ha spiegato: "So dove voglio andare e conosco i sacrifici che devo fare per arrivarci. Chiedo un po' di pazienza e appena potrò dirlo lo farò con piacere. Quando? Non ancora, mi dispiace". Secondo il quotidiano 'As', i sacrifici di cui parla Griezmann sarebbero economici, nel senso di un taglio dell'attuale ingaggio da 23 milioni di euro a stagione accettando i 16 messi sul piatto dal Barcellona.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui