JUVENTUS POGBA ULTIME / In attesa di definire gli ultimi dettagli e dare il via alla nuova era con Maurizio Sarri in panchina, la Juventus non perde tempo e lavora alla costruzione della rosa da affidare al lavoro del tecnico toscano. Tra le priorità c'è l'innesto di un altro grande giocatore in mezzo al campo dopo l'accordo per Aaron Ramsey ed il sogno dei dirigenti bianconeri è sempre quello di riportare Paul Pogba a Torino. Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

La trattativa, chiaramente, è tutt'altro che semplice.

In primis per i costi dell'operazione, tra cartellino ed ingaggio del giocatore, ma anche per la forte concorrenza deldi Zinedineche esercita inevitabilmente un certo fascino sul calciatore. Dall'Inghilterra, intanto, arrivano buone notizie per le pretendenti. Il Manchester United secondo il 'Daily Mirror' starebbe infatti accelerando le operazioni per arrivare ad un altro grande centrocampista: il primo obiettivo in lista è Christian, danese in scadenza nel 2020 col Tottenham e accostato anche all', seguito dal belga Youriche ha fatto bene al Leicester. I 'Red Devils' fuori dalla Champions League sanno che sarà difficile trattenere Pogba e dunque stringono il cerchio per arrivare all'erede.