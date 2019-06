Psg, trattativa 'segreta' per Mbappé

PSG MBAPPE / Cavani, Neymar, Mbappe. Tre stelle al centro dell'attacco del Paris Saint-Germain ed al centro del calciomercato. Tutti grandi campioni sempre al centro delle voci, soprattutto in questa estate che si preannuncia rovente per tanti top club.

Dalla Spagna, in particolare, arrivano nelle ultime ore nuove indiscrezioni proprio su Kylian Mbappe che stanno facendo preoccupare i tifosi del club parigino.

Secondo quanto riferisce 'ABC' infatti, Mbappe soffre fortemente il ruolo di primo piano che il Psg ha cucito addosso a Neymar, il quale tra l'altro percepisce un ingaggio stratosferico da 36 milioni a stagione contro i 13 del francese. Il giovane attaccante classe '98 vorrebbe quindi trovare un club in cui sentirsi valorizzato e soprattutto lottare per vincere la Champions League ed i più importanti trofei individuali. Per questo il padre starebbe segretamente lavorando all'addio a Parigi, con il Real Madrid di Zinedine Zidane che sarebbe la destinazione preferita. Per portarlo via dall'ombra della Torre Eiffel, però, servirà qualcosa come 230 milioni di euro.

