CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI / Mentre non si placano le voci su Pep Guardiola, Maurizio Sarri si avvicina sempre più alla panchina della Juventus. La settimana che comincerà domani sarà probabilmente decisiva per l'approdo in bianconero dell'ex tecnico di Napoli e Chelsea. Il via libera definitivo dei 'Blues', senza il pagamento della clausola di circa 6 milioni. sarebbe già arrivato o dovrebbe giungere a breve permettendogli di firmare il contratto col club presieduto da Andrea Agnelli, un contratto biennale con opzione per una terza stagione oppure direttamente di tre anni a fronte di un ingaggio superiore ai 6 milioni.

GLI OBIETTIVI - Come sarà il calciomercato Juventus estivo con Sarri in panchina? Gli obiettivi in entrata dovrebbero essere almeno cinque. In difesa sicuramente un terzino destro, con Hysaj favorito su Trippier, e un centrale. Il 'sogno' è Koulibaly, ma per strapparlo a De Laurentiis servirebbe davvero una offerta shock. Decisamente più abbordabile Manolas, un vecchio pallino di Sarri acquistabile dalla Roma dietro il pagamento della clausola risolutiva fissata intorno ai 36 milioni di euro.

Un investimento potrebbe esserci pure sulla corsia mancina, in caso però di cessione di Alex Sandro. In cima alla lista c'è ma almeno finora la società di Abramovich ha respinto gli assalti bianconeri dato che, a causa del blocco del mercato impostogli dalla FIFA (per due sessioni) non potrebbe prendere un sostituto. A centrocampo, invece, Paratici proverà a regalare a Sarri almeno uno tra Paul Pogba . Per l'attacco, infine, i nomi nel mirino non sono un mistero: Federico, con il quale c'è già una intesa contrattuale - ma ora bisognerà trattare col neo patron della Fiorentina Rocco, che ha prontamente dichiarato incedibile il figlio d'arte - e quel Mauroche l'Inter vuol dar via a tutti i costi e che è un chiodo fisso di Sarri. Il 60enne voleva 'Maurito', che ha come preferenza assoluta proprio la Juve in caso di addio ai nerazzurro , già ai tempi del Napoli, come sostiuto diche a luglio tornerà alla Juve, ma forse per restarci giusto il tempo di trovarsi una nuova sistemazione.