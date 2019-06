MILAN DONNARUMMA PSG DE GEA / Gigio Donnarumma potrebbe essere il sacrificato in casa Milan per i problemi con il Fair Play Finanziario: una cessione da 60 milioni di euro con il Psg interessato, così come il Manchester United. Proprio sull'asse Francia-Inghilterra starebbe nascendo una trattativa che di fatto bloccherebbe l'addio del rossonero, almeno destinazione Parigi.

Come riferisce 'The Sun', infatti, il Paris Saint-Germain sarebbe forte sull'estremo difensore spagnolo: per lui sarebbe pronto un ingaggio faraonico da oltre 20 milioni di euro l'anno, mentre per il sì dei 'Red Devils' servirebbe una cifra tra i 70 e gli 85 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza 2020. Lo stesso tabloid parla dicome possibile sostituto di, anche se in passato lo United ha mostrato interesse proprio per Donnarumma. Insomma un intreccio da seguire con molta attenzione per capire cosa ne sarà del numero uno del Milan e dell'Italia.